Таллин, 21 октября, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Эстонское представительство российского информагентства Sputnik признало, что редакцией получены письма угрожающего содержания от неизвестных, назвавших себя «эстонскими националистами», и что угрозы восприняты очень серьезно. Об этом сегодня, 21 октября, ИА REGNUM сообщила главный редактор Sputnik Эстония Елена Черышева, отметив, что ей неизвестно, по чьей инициативе данное письмо было отправлено в редакцию, и какая цель преследуется.

Hans Письмо

По ее словам, подобные недружественные действия редакцию не удивляют: «Когда эстонские власти, ведущие политики, крупные и мелкие ведомства, пресс-секретари отдельных госорганизаций страны, входящей в Евросоюз, активно борются со свободой слова, ущемляют права журналистов, не дают полноценно работать, бросают телефонные трубки, убегают от журналистов — что остается ждать от маргиналов?» Она считает вполне естественным, что после такого поведения госслужащих и госучреждений «отдельно взятые индивидуумы решают действовать вот таким образом, рассылая письма с угрозами».

Елена Черышева выразила беспокойство, что Sputnik Эстония моежт оказаться не последним в списке эстонских СМИ, подвергнувшихся подобным атакам: «Никто не может теперь дать гарантии, что подобные письма не получат другие СМИ. К слову, в письме в числе недругов был упомянут и Первый Балтийский Канал» (ПБК — телеканал Прибалтики, транслирующий передачи ОРТ — «Первый канал»). Она также выразила удивление «гробовому молчанию» журналистского сообщества Эстонии на вопиющие факты, которые имели место быть по отношению к журналистам Sputnik Эстония. «Ваша позиция по тем или иным вопросам международной, внутренней политики может быть отлична от позиции Sputnik, но журналист, как никто другой, должен стоять в первом ряду отстаивающих право коллег выполнять свой долг», — считает она.

«Эстония позиционирует себя как демократическое государство. Так почему же медиа-сообщество не беспокоит тот факт, что в демократической стране Европейского союза отдельно взятых журналистов не пускают на публичные мероприятия, как-то: пресс-конференции, открытые для всех представителей СМИ? Никто не даст гарантий, что однажды на нашем месте не окажется кто-либо из вас», — обратилась главред Sputnik Эстония Елена Черышева к коллегам.

Напомним, 20 октября на электронный адрес редакции Sputnik Эстония в Таллине поступило письмо от националистических партий Эстонии — эстонского «Правого сектора» и Партии независимости. Националисты пишут, что их «отцы и деды сражались с большевизмом в немецких мундирах» и высказывают угрозы в адрес ряда российских СМИ и журналистов в Эстонии. «В данный момент мы добиваемся бесповоротного законодательного запрета русского телевидения на территории республики. «Правый сектор» Эстонии проведет акцию удаления тарелок российских каналов с фасадов и крыш зданий. Партия независимости и «Правый сектор» начинают активно блокировать работу новостного пункта холдинга Sputnik-News в Эстонии» — говорится в письме.