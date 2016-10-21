Ставрополь, 21 октября, 2016, 13:44 — ИА Регнум.



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В Ставропольском крае сотрудник добился возбуждения уголовного дела в отношении своего начальника, годами не выплачивающего заработную плату, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

Сотрудник фирмы ООО «Авто-Холод-Кавказ» с августа 2013 по апрель 2016 года не получал заработную плату и обратился в районный отдел следственного комитета с тем, чтобы директор его фирмы был привлечен к ответственности. За весь период директор фирмы задолжал сотруднику свыше 133 тыс. рублей.

Однако следователь, изучив заявление сотрудника, принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении директора фирмы. Тогда сотрудник через доверенное лицо обратился к руководителю регионального управления Следственного комитета.

После изучения документов глава регионального управления СКР Игорь Иванов понял, что решение следователем отдела принято преждевременно, является незаконным и необоснованным. Он поручил, чтобы дело по факту невыплаты заработной платы в отношении директора фирмы все-таки было возбуждено.

Ход расследования дела взят глава комитета взял на личный контроль. Кроме того, он потребовал привлечь к ответственности сотрудников следственного отдела по Предгорному району, которые на стали возбуждать это дело.

В прокуратуре края сообщили ИА REGNUM, что за 9 месяцев 2016 года в крае было выявлено более 7 200 нарушений в сфере оплаты труда, 322 лица привлечены к административной ответственности, 362 — к дисциплинарной ответственности.

В суды направлено около 2,5 тыс. исков о взыскании заработной платы на общую сумму более 18 млн рублей. В отношении руководителей фирм возбуждены четыре уголовных дела.

На сегодня ужен погашена задолженность по зарплате перед сотрудниками ОАО НПК «Эском» (г. Ставрополь) — 18 млн. руб., ООО «СтавСталь» (г. Невинномысск) в размере 13,8 млн. руб., ЗАО «Контур-СтройТрест» (г. Минеральные Воды) — 1,8 млн. руб., ООО УК «Солнечный город» (г. Лермонтов) — 1,037 млн. руб., а также работникам предприятий, находящихся в различных стадиях банкротства (ЗАО «Приоритет» (Андроповский район) — в размере 5,7 млн. руб., ООО «Миртом» (г. Пятигорск) — в размере 900 тыс. руб.

По фактам невыплаты свыше трех месяцев заработной платы возбуждено четыре уголовных дела, в том числе, генеральным директором ОАО «Севкавдорстрой» заработной платы в сумме 48,7 млн рублей.