Москва, 21 октября, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Официальная Москва встревожена сообщениями об атаках турецких ВВС на сирийские территории, населённые курдами. Об этом 21 октября в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Гватемалы Карлосом Моралесом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Сирийско-арабская республика — суверенное государство. Она обладает полным суверенитетом над своим воздушным пространством. Что касается информации по инциденту с турецкими ВВС в Сирии — я так понимаю, что речь идёт об ударах, населённых курдами. Мы встревожены этим», — сказал Лавров.

Он напомнил о том, что Турция является членом международной коалиции, «которая заявлена как коалиция по борьбе с запрещённой в РФ ИГИЛ и запрещённой в РФ «Джебхат ан-Нусрой»: «Это были две единственные цели, которые коалиция объявила. Исхожу из того, что США как хозяева коалиции сделают всё, чтобы остаться в рамках объявленной цели».

Напомним, в рамках турецкой спецоперации «Щит Евфрата» на севере Сирии Турция бомбит районы, населённые курдами. Накануне в генштабе Турции сообщили о нанесении 26 авиаударов по курдским территориям. В результате погибло около 200 человек.