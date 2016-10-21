Рязань, 21 октября, 2016, 13:42 — ИА Регнум. В Рязани около дома №1 по улице Сельских строителей прохожие нашли труп новорожденного ребенка в полиэтиленовом пакете. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Рязанской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка».

FixiPixi_deluxe Подозрительные пакеты

Личность матери пока не установлена.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2016 года аналогичный случай произошел в Брянской области. Тогда женщина оставила своего новорожденного ребенка также под забором в городе Карачеве. Прохожие заметили, что под грудой досок кто-то движется. Благодаря тому, что младенца обнаружили достаточно быстро, его удалось спасти.