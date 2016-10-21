Москва, 21 октября, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Инвестор, АО «Центр-Инвест», приступил к демонтажу последнего в Северном округе Москвы дома сносимой серии. Пятиэтажка 1964 года постройки, серии К-7 площадью 6,8 тыс. кв. м расположена в районе Левобережный, САО по адресу: улица Фестивальная, д.17, сообщили 21 октября в департаменте градостроительной политики Москвы. Также отмечается, что на следующей неделе объект будет полностью демонтирован, вывезены строительные отходы, а территория благоустроена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снос дома

«На начало программы сноса в 1999 году в округе насчитывалось 338 пятиэтажек общей площадью около 1,5 млн кв. метров. После завершения инвестором работ на Фестивальной улице программа сноса на севере столицы будет полностью выполнена наравне с ЦАО, ЮВАО, ЮАО и Зеленоградом», — отметил Лёвкин.

В компании-застройщике пояснили, что в рамках застройки данного микрорайона был предусмотрен снос 5 пятиэтажных домов первого периода индустриального домостроения и строительство семи многоэтажных корпусов с подземным паркингом и детского садика.

Глава департамента градостроительной политики напомнил, что в рамках выполнения взятых городом и инвесторами обязательств, все жильцы из старого жилфонда расселяются в современные и новые дома в районе проживания. По словам Сергея Левкина, обладателями новых квартир в данном районе стали 166 семей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам московских чиновников, в программе сноса ветхих пятиэтажек возникли непредвиденные трудности, замедляющие процесс. Как оказалось, не все сносимые кварталы оказались экономически привлекательны для инвесторов. Поэтому необходимо внести законодательные изменения, которые позволят городу участвовать в реновации сносимых кварталов. В частности московский бюджет мог бы взять на себя строительство дорожной, транспортной, либо социальной инфраструктуры.

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