Москва, 21 октября, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Посетитель фитнес-клуба «Зебра» (Москва) обратился с заявлением в полицию: у 40-летнего москвича украли из ящика с личными вещами дорогие часы, передаёт Life.

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Стоимость часов потерпевший оценил в 3 249 500 рублей. Согласно заявлению, он лишился часов марки ULYSSE NARDIN.

Полицейские задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело о краже.

Владелец часов — генеральный директор коммерческой организации. Задержанный по подозрению в краже — молодой человек 19 лет, пишет «Вечерняя Москва».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 октября, в Москве сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали двух мужчин, напавших с бейсбольной битой на курьера, развозящего пиццу. Возбуждено уголовное дело по статье о разбойном нападении.