В Москве планируют отменить торговый сбор для книжных магазинов с 2017 года
Москва, 21 октября, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Депутаты Мосгордумы планируют рассмотреть законопроект, освобождающий книжные магазины Москвы от торгового сбора. Предполагается, что закон может вступить в силу с 2017 года. Как прокомментировала данную инициативу корреспонденту ИА REGNUM руководитель сети книжных магазинов «Московский Дом книги» Надежда Михайлова, полная отмена сбора поможет поддержать бизнес.
«На сегодняшний день в столице работают менее 200 книжных магазинов, это очень низкие показатели, поэтому отмена торгового сбора — хоть не основной, но все же дополнительной статьи расходов — может улучшить положение книжных магазинов в Москве», — сообщила Михайлова.
Она добавила, что в городе могут появиться больше книготорговных организаций.
Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин внес проект закона в Мосгордуму, согласно которому предлагается внести изменения в закон «О торговом сборе». Так, освободят от уплаты торгового сбора те книжные магазины, у которых доля площади для «демонстрации книг, газет и журналов составляет не менее 60% от общей площади объекта», а доля доходов от продажи «составила не менее 60% по итогам периода обложения».
Как ранее сообщала пресс-служба московского штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), в столице насчитывается порядка 226 книжных магазинов, средний оборот которых колеблется от 0,5 млн до 1,5 млн рублей в месяц.