Москва, 21 октября, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Депутаты Мосгордумы планируют рассмотреть законопроект, освобождающий книжные магазины Москвы от торгового сбора. Предполагается, что закон может вступить в силу с 2017 года. Как прокомментировала данную инициативу корреспонденту ИА REGNUM руководитель сети книжных магазинов «Московский Дом книги» Надежда Михайлова, полная отмена сбора поможет поддержать бизнес.

Дарья Антонова ИА REGNUM Книжный магазин

«На сегодняшний день в столице работают менее 200 книжных магазинов, это очень низкие показатели, поэтому отмена торгового сбора — хоть не основной, но все же дополнительной статьи расходов — может улучшить положение книжных магазинов в Москве», — сообщила Михайлова.

Она добавила, что в городе могут появиться больше книготорговных организаций.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин внес проект закона в Мосгордуму, согласно которому предлагается внести изменения в закон «О торговом сборе». Так, освободят от уплаты торгового сбора те книжные магазины, у которых доля площади для «демонстрации книг, газет и журналов составляет не менее 60% от общей площади объекта», а доля доходов от продажи «составила не менее 60% по итогам периода обложения».

Как ранее сообщала пресс-служба московского штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), в столице насчитывается порядка 226 книжных магазинов, средний оборот которых колеблется от 0,5 млн до 1,5 млн рублей в месяц.