Москва, 21 октября, 2016, 13:31 — ИА Регнум. В случае намерения США сохранить запрещённую в РФ организацию «Джебхат ан-Нусра» для последующей попытки свергнуть власть в Дамаске налицо попытка нарушения резолюции ООН. Об этом 21 октября в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Гватемалы Карлосом Моралесом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

news-r.ru Боевики «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«Что касается заявлений США по «Джебхат ан-Нусре» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то для нас это не стало откровением. Я уже давно в ходе контактов с госсекретарём США Джоном Керри обращаю внимание на то, что коалиция сдержанно работает по ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но по «Джебхат ан-Нусре» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мы не видим даже попыток её подавлять. Я уже имел возможность высказываться, что мы подозреваем, что может быть линия на сохранение «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для дальнейшего использования с целью свержения власти Дамаска. Это напрямую нарушает резолюцию ООН», — сказал Лавров.

Он отметил, что в том, что касается продолжительности гуманитарной паузы, президент РФ Владимир Путин во время встречи по Сирии в Берлине чётко сказал, что «мы готовы эту паузу продлевать до тех пор, пока «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сотрудничающие с ней боевики не станут провоцировать, препятствовать выходу мирных граждан из Восточного Алеппо. Эта позиция была подтверждена в контактах с США».

Напомним, ранее Минобороны РФ заявило о том, что 20 октября российская сторона в одностороннем порядке объявит о восьмичасовой гуманитарной паузе в Алеппо, чтобы дать возможность мирным жителям покинуть территорию осаждённого города.

«По информации, поступившей из нескольких источников, боевики продолжают получать современные образцы вооружения, в том числе противотанковые управляемые ракетные комплексы «Тоу» американского производства. В сложившейся обстановке одностороннее прекращение огня бессмысленно ввиду того, что формирования «Джабхат-ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и примкнувшие к ним террористы в очередной раз получат передышку, проведут перегруппировку и восстановят боеспособность. Российской Федерацией прорабатывается вопрос с ООН и странами, имеющими влияние на «Джабхат ан-Нусру» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по выводу из Алеппо ее формирований. Мы понимаем, что на согласование всех вопросов может уйти длительное время, поэтому нами принято решение не терять время и начать проведение гуманитарных пауз. В этих целях 20 октября с 8 часов утра до 16 часов в районе Алеппо будет введена гуманитарная пауза. Мы имеем информацию о том, что боевики пытаются раствориться среди мирного населения, бросают оружие и сбривают бороды. Обращаемся к лидерам незаконных вооруженных формирований и их спонсорам, что с 8 утра 20 октября вы сможете беспрепятственно покинуть район восточного Алеппо по двум коридорам», — заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-лейтенант Сергей Рудской.

Предполагается, что для гражданского населения будут организованы шесть гуманитарных коридоров, а для экстремистов — ещё два. Планируется распространить по Алеппо листовки с подробным указанием маршрутов выхода.