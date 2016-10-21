Пенсии и пособия проиндексируют при любой инфляции — Минфин
Москва, 21 октября, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Инфляция на сегодняшний день практически не растет, это является заслугой ЦБ и результатом проводимой правительством бюджетной политики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.
«Мы проиндексируем все социальные выплаты и пенсии на фактическую инфляцию, которая сложится в текущем году — такое требование закона. Мы это исполним при любой инфляции, которая будет в 2016 году», — пообещал он.
«Последние месяцы мы видим, что инфляции практически не растет, и тот уровень цен, который сложился в начале года, и уровень инфляции имеют тенденцию к замедлению. Если сегодня эта инфляция чуть больше 6% — 6,3%, или 6,4%, то каждый месяц она замедляется», — отметил министр.
Прогноз по инфляции 5,8% является реализуемым, считает он. «Мы можем увидеть даже инфляцию около 5,7% .Это как раз заслуга ЦБ, который реализует умеренно-жесткую денежно-кредитную политику, и результат бюджетной политики, которую мы проводим», — пояснил Силуанов.
По его словам, цифра инфляции в 5,8% является «адекватной».