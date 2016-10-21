Москва, 21 октября, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Инфляция на сегодняшний день практически не растет, это является заслугой ЦБ и результатом проводимой правительством бюджетной политики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсии

«Мы проиндексируем все социальные выплаты и пенсии на фактическую инфляцию, которая сложится в текущем году — такое требование закона. Мы это исполним при любой инфляции, которая будет в 2016 году», — пообещал он.

«Последние месяцы мы видим, что инфляции практически не растет, и тот уровень цен, который сложился в начале года, и уровень инфляции имеют тенденцию к замедлению. Если сегодня эта инфляция чуть больше 6% — 6,3%, или 6,4%, то каждый месяц она замедляется», — отметил министр.

Прогноз по инфляции 5,8% является реализуемым, считает он. «Мы можем увидеть даже инфляцию около 5,7% .Это как раз заслуга ЦБ, который реализует умеренно-жесткую денежно-кредитную политику, и результат бюджетной политики, которую мы проводим», — пояснил Силуанов.

По его словам, цифра инфляции в 5,8% является «адекватной».