Москва, 21 октября, 2016, 13:30 — ИА Регнум. В Москве лидером эксклюзивных предложений аренды квартир стал объект стоимостью 800 тысяч рублей в месяц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость. Квартира находится в пентхаусе на Мосфильмовской улице.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

«В квартире площадью 290 квадратных метров с панорамным видом из окон выполнен ремонт по дизайн-проекту в клубном стиле, установлена элегантная мебель от элитарных мировых брендов. Площадь открытой террасы — 100 квадратных метров Придомовая территория огорожена и охраняется», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, можно снять квартиру на Остоженке за 750 тысяч рублей, и за 640 тысяч рублей в клубном доме класса «люкс» в Малом Левшинском переулке.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что с начала 2016 года рынок аренды вырос на 7,5% по сравнению с 2015 годом.