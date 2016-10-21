Ташкент, 21 октября, 2016, 13:29 — ИА Регнум. С начала 2016 года в рамках Инвестиционной программы в Узбекистане завершена реализация 100 крупных производственных проектов общей стоимостью $3,7 миллиарда, говорится в сообщении пресс-службы правительства Узбекистана.

ИА REGNUM Доллар

Среди таких проектов — «Строительство двух парогазовых турбин с мощностью по 450 МВт на Талимарджанской ТЭС», «Строительство энергоблока по сжиганию высокозольного угля мощностью 150 МВт на Ангренской ТЭС», «Расширение цементного завода в Джизакской области», «Организация серийного производства легковых автомобилей модели «Т-250» на АО «GM Узбекистан», «Производство стерильных шприцов на СП «Guliston Med Texnika» в Сырдарьинской области» и другие.

«Кроме того, в рамках территориальных программ социально-экономического развития регионов реализовано около 22 тысячи проектов, в том числе 4274 проекта в сфере промышленности с вводом новых производственных мощностей на 3195 предприятиях, организацией новых видов деятельности на 162 предприятиях, модернизации 264 и расширения мощностей 653 предприятий», говорится в сообщении.

На реализацию данных проектов с начала года освоено $2,65 миллиарда иностранных инвестиций и кредитов, с ростом на 11,2% к аналогичному периоду 2015 года, из них свыше $1,8 млрд составили прямые иностранные инвестиции.

«В результате доля иностранных инвестиций в общей структуре освоенных инвестиций возросла с 21,1% до 22,3%», — говорится в документе.

Также сообщается, что «в результате активной реализации проектов по модернизации, техническому и технологическому обновлению промышленности, а также Программы мер по сокращению энергоемкости, внедрению энергосберегающих технологий в отраслях экономики и социальной сфере на 2015−2019 годы достигнуто снижение себестоимости производимой на крупных предприятиях продукции в среднем на 9,4%».