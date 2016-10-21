Москва, 21 октября, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Террористы из запрещённой в РФ организации «Джебхат ан-Нусра», ранее отказавшиеся выходить из Алеппо в рамках гуманитарной паузы, не одиноки в своей позиции. Об этом 21 октября в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Гватемалы Карлосом Моралесом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

ilbe.com Алеппо. Сирия

«Действительно, мы сильно встревожены тем, что, несмотря на жесты доброй воли Москвы и Дамаска по паузе в Алеппо с целью нормализации обстановки, мы видим, как боевики запрещённой в РФ организации «Джебхат ан-Нусра» отказываются выходить из города. Кстати, они не одиноки в этом — «Ахрар аш-Шам» полностью солидарны с запрещённой в РФ «Джебхат ан-Нусрой», как и другие формирования в Восточном Алеппо. Их списки мы передали американцам. По нашим данным, все они подчиняются запрещённой в РФ организации «Джебхат ан-Нусра», — сказал Лавров.

По его словам, и «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и «Ахрар аш-Шам», и другие группировки «саботируют усилия ООН в налаживании поставки гуманитарной помощи в Восточный Алеппо и обстреливают маршруты»: «Одновременно с использованием угроз и шантажа препятствуют выходу мирных граждан и тех боевиков, которые готовы откликнуться на призыв ООН покинуть район и перестать ассоциироваться с террористами».

Напомним, ранее Минобороны РФ заявило о том, что 20 октября российская сторона в одностороннем порядке объявит о восьмичасовой гуманитарной паузе в Алеппо, чтобы дать возможность мирным жителям покинуть территорию осаждённого города.

«По информации, поступившей из нескольких источников, боевики продолжают получать современные образцы вооружения, в том числе противотанковые управляемые ракетные комплексы «Тоу» американского производства. В сложившейся обстановке одностороннее прекращение огня бессмысленно ввиду того, что формирования «Джабхат-ан-Нусры и примкнувшие к ним террористы в очередной раз получат передышку, проведут перегруппировку и восстановят боеспособность. Российской Федерацией прорабатывается вопрос с ООН и странами, имеющими влияние на «Джабхат ан-Нусру», по выводу из Алеппо ее формирований. Мы понимаем, что на согласование всех вопросов может уйти длительное время, поэтому нами принято решение не терять время и начать проведение гуманитарных пауз. В этих целях 20 октября с 8 часов утра до 16 часов в районе Алеппо будет введена гуманитарная пауза. Мы имеем информацию о том, что боевики пытаются раствориться среди мирного населения, бросают оружие и сбривают бороды. Обращаемся к лидерам незаконных вооруженных формирований и их спонсорам, что с 8 утра 20 октября вы сможете беспрепятственно покинуть район восточного Алеппо по двум коридорам», — заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал-лейтенант Сергей Рудской.

Предполагается, что для гражданского населения будут организованы шесть гуманитарных коридоров, а для экстремистов — ещё два. Планируется распространить по Алеппо листовки с подробным указанием маршрутов выхода.