Лондон, 21 октября, 2016, 13:11 — ИА Регнум. С июля по сентябрь 2016 года объем продаж автомобилей Kia на европейском рынке составил 337 595 единиц. Этот показатель на 14,4% превышает итоги третьего квартала прошлого года, сообщает издание «Колеса.ру» со ссылкой на данные Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

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При этом Kia Motors стала рекордсменом квартала по объему продаж новых автомобилей в европейских странах. Доля рынка, занимаемая Kia Motors в Европе, возросла на 0,2% и составила 2,9%. Отмечается, что спрос на Kia растет интенсивнее по сравнению с другими автомобильными брендами.

По словам главного операционного директора Kia Motors Europe Майкла Коула, хороших показателей удалось достичь благодаря проникновению в новые сегменты рынка и упрочнению позиций в уже завоеванных.

Так, в текущем году в Европе заметно увеличился спрос на Kia Sportage, он составил 110 358 автомобилей, что 35,7% больше, чем в прошлом году. В сентябре Kia Motors удалось реализовать 252 586 новых автомобилей по всему миру.