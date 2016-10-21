Екатеринбург, 21 октября, 2016, 13:09 — ИА Регнум. На Среднем Урале программа по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах в 2016 году выполнена на 80%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт

По данным фонда, на 20 октября полностью отремонтировано более 1100 домов, из них 698 прошли все этапы строительной экспертизы и переданы в дальнейшую эксплуатацию собственникам. Ещё около 500 многоквартирных домов находятся в стадии приемки.

Оставшиеся объекты, готовность выполненных работ на которых составляет от 80% до 94%, будут полностью отремонтированы в текущем году. Всего в 2016 году был запланирован ремонт 2442 многоквартирных домов в регионе.

На сто процентов программа выполнена в Верхних Сергах, Дружинино, Красноуфимске и Среднеуральске, а также в городских округах Ачит, Дегтярск и Пелым.

«Есть отдельные замечания по срокам замены инженерной инфраструктуры в домах Екатеринбурга. Отчасти это обусловлено большим объемом работ и острой нехваткой соответствующих специалистов. Но нельзя не учитывать и другой фактор — так называемую «ответственность» тех собственников (и физических и юридических лиц), которые игнорируя технические требования, не допускают строителей для проведения работ в своих помещениях. Нам всем следует понимать, что капитальный ремонт — технически непростое и достаточно дорогостоящее мероприятие, и проводится оно не просто для того, чтобы благополучно пережить одну-две зимы. Чтобы обеспечить многолетнюю и качественную работу коммуникаций, замены труб и стояков в отдельных квартирах недостаточно — модернизироваться должна вся система. Это наша общая заинтересованность и общая задача, и решить ее можно только сообща, при поддержке собственников», — подчеркнул заместитель генерального директора регионального фонда капремонта Александр Мокроусов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, из-за затянувшегося капитального ремонта с началом отопительного сезона некоторые дома в Екатеринбурге остались неподключенными к теплоснабжению. По данному факту прокуратура Свердловской области организовала проверку, а также еженедельный приём граждан в офисах крупных районных управляющих компаний.

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На данный момент принимаются все меры для того, чтобы подрядчики как можно скорее завершили ремонтные работы отопительной системы в многоквартирных домах.