В Свердловской области программа капремонтов выполнена на 80%
Екатеринбург, 21 октября, 2016, 13:09 — ИА Регнум. На Среднем Урале программа по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах в 2016 году выполнена на 80%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.
По данным фонда, на 20 октября полностью отремонтировано более 1100 домов, из них 698 прошли все этапы строительной экспертизы и переданы в дальнейшую эксплуатацию собственникам. Ещё около 500 многоквартирных домов находятся в стадии приемки.
Оставшиеся объекты, готовность выполненных работ на которых составляет от 80% до 94%, будут полностью отремонтированы в текущем году. Всего в 2016 году был запланирован ремонт 2442 многоквартирных домов в регионе.
На сто процентов программа выполнена в Верхних Сергах, Дружинино, Красноуфимске и Среднеуральске, а также в городских округах Ачит, Дегтярск и Пелым.
«Есть отдельные замечания по срокам замены инженерной инфраструктуры в домах Екатеринбурга. Отчасти это обусловлено большим объемом работ и острой нехваткой соответствующих специалистов. Но нельзя не учитывать и другой фактор — так называемую «ответственность» тех собственников (и физических и юридических лиц), которые игнорируя технические требования, не допускают строителей для проведения работ в своих помещениях. Нам всем следует понимать, что капитальный ремонт — технически непростое и достаточно дорогостоящее мероприятие, и проводится оно не просто для того, чтобы благополучно пережить одну-две зимы. Чтобы обеспечить многолетнюю и качественную работу коммуникаций, замены труб и стояков в отдельных квартирах недостаточно — модернизироваться должна вся система. Это наша общая заинтересованность и общая задача, и решить ее можно только сообща, при поддержке собственников», — подчеркнул заместитель генерального директора регионального фонда капремонта Александр Мокроусов.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, из-за затянувшегося капитального ремонта с началом отопительного сезона некоторые дома в Екатеринбурге остались неподключенными к теплоснабжению. По данному факту прокуратура Свердловской области организовала проверку, а также еженедельный приём граждан в офисах крупных районных управляющих компаний.
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На данный момент принимаются все меры для того, чтобы подрядчики как можно скорее завершили ремонтные работы отопительной системы в многоквартирных домах.