Санкт-Петербург, 21 октября, 2016, 13:09 — ИА Регнум. На входе в пассажирский терминал аэропорта «Пулково» на третьем этаже был обнаружен подозрительный предмет. Транспортная полиция и сотрудники службы безопасности аэропорта проводят проверку. Об этом сегодня, 21 октября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные ворота северной столицы» (управляющая компания аэропорта).

pulkovoairport.ru Пассажирский терминал аэропорта Пулково

«В связи с обнаружением подозрительного предмета в ходе предварительного досмотра на входе в здание терминала на третьем этаже временно ограничен вход на этом этаже. Также оцеплено место обнаружения подозрительного предмета», — сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Прибывающие из Санкт-Петербурга автобусы №39 в настоящее время перенаправлены для посадки и высадки пассажиров со второго уровня на первый уровень пандуса, уточнили в пресс-службе «Пулково».

Транспортная полиция совместно с сотрудниками службы безопасности проверяют серьезность угрозы.

На расписание рейсов мероприятия в аэропорту не повлияли.

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Напомним, 14 октября в аэропорту «Пулково» нормальная работа Централизованного пассажирского терминала временно была ограничена из-за поступившего звонка о «заминировании». Звонок оказался ложным, опасных предметов не нашли. Личность звонившего установлена.

Забытая сумка стала причиной тревоги в петербургском аэропорту «Пулково» утром 5 октября. Для обеспечения безопасности пассажиров на месте происшествия было организовано оцепление. К счастью, угроза не подтвердилась.

11 сентября аэропорт «Пулково» был закрыт на полтора часа из-за сообщения о бомбе. Позже 40-летний житель Петербурга, из-за слов которого накануне на полтора часа была нарушена нормальная работа аэропорта «Пулково», стал фигурантом уголовного дела.