Москва, 21 октября, 2016, 13:06 — ИА Регнум. Официальная Москва приветствует любые инициативы по нормализации американо-кубинских взаимоотношений. Об этом 21 октября в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Гватемалы Карлосом Моралесом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

unuudur.com Гавана, Куба

«Россия приветствует любые шаги по нормализации отношений между Кубой и США. Мы отмечаем, что нормализация пока далеко не полная, т.к. торговая блокада сохраняется, как и пребывание базы США в Гуантанамо. Тем не менее мы привержены тому, чтобы этот процесс прошёл до конца. Мы многие годы с Кубой и ООН поддерживаем резолюцию о недопустимости торгово-экономической блокады Кубы, которую не поддерживают США и два-три государства», — сказал Лавров.

Он напомнил о том, что американский президент Барак Обама уже признал факт провала блокады Кубы: «Пока ещё блокада остаётся. Президент США Барак Обама не может добиться соответствующего решения в Конгрессе, но он признал факт провала блокады».

По словам Лаврова, в декабре 2015 года на генассамблее ООН была принята резолюция по содействию установлению более справедливого миропорядка: «В ней подтверждается неприемлемость односторонних санкций, смены власти методом незаконных государственных переворотов и экстерриториального распространения своего влияния на другие страны».

Напомним, США ввели санкции против Кубы в 1960 году. Спустя два года уровень санкций дошёл до полного эмбарго. В качестве стимула для отмены санкций Вашингтон называл демократизацию процессов на Кубе и отказ от её военного сотрудничества с другими государствами. В 2016 году США и Куба восстановили дипломатические отношения.