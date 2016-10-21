Москва, 21 октября, 2016, 13:05 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в Алеппо и операцию в Мосуле, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, ситуация в Алеппо обсуждалась в контексте гуманитарной паузы. Участники встречи отметили важность ее использования для «начала процесса размежевания умеренной оппозиции и террористов».

Члены Совбеза РФ выразили озабоченность ситуацией в Мосуле (Ирак). По их мнению, она может привести к росту потока беженцев и «перетоку» боевиков на подконтрольную им территорию Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о решении организовать гуманитарную паузу 17 октября объявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России Сергей Рудской. Позже, 20 октября, в Берлине президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона намерена продлить гуманитарную паузу «насколько это будет возможно, исходя из реально складывающейся ситуации».

20 октября начался вывод из Алеппо по коридору. В этот же день террористы из группировок «Джебхат Фатх аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Ахрар аш-Шам» обстреляли гуманитарный коридор в районе Бустан аль-Каср (Алеппо). Вооруженные силы Сирии продолжают соблюдать перемирие, ответный огонь они не открывали.