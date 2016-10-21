Красногорск, 21 октября, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Участившиеся случаи гибели детей на уроках физкультуры и во время занятий спортом являются показателями общего понижения уровня здоровья школьников. По мнению профессора Института образования ВШЭ Татьяны Абанкиной, за время обучения в школе дети зачастую теряют здоровье из-за тяжелых психологических и физических нагрузок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Татьяна Яблонская. Утро (фрагмент). 1954

«Необходимо не формально, а серьезно мониторить здоровье школьников. Возможно, нужно, чтобы терапевты несли ответственность за здоровье школьников. Нужно разработать те показатели, которые должен проходить ребенок во время диспансеризации. Мониторинг здоровья показывает очень серьезную ситуацию со здоровьем детей. Раньше в школу шли дети с 1-ой группой здоровья. Сейчас таких детей меньше 5%. Главное, что дети за время обучения в школе теряют здоровье! Тут и психологическая нагрузка сказывается, и физическая. Дети должны во время детства создавать запас здоровья, а выпускаем мы из школ их с серьезными проблемами и заболеваниями. Эти случаи — вершины «айсбергов», показывающие неблагополучие здоровья наших детей и школьников», — пояснила Абанкина.

Об ухудшении общего здоровья детей заявляет и директор Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС при президенте РФ, член комиссии ОП РФ по развитию науки и образования Азамат Тлисов.

«Необходимо продумать, какие меры надо предпринять, чтобы такие трагедии больше не повторялись. С точки зрения организационных процессов, наличие в школах врачей достаточно жестко регламентировано и почти везде выполняет, другое дело, что мы имеем темпы ухудшения здоровья молодого поколения. Важно, чтобы мы ввели систему мониторинга и диспансеризации. Для этого необходимо тесное взаимодействие школы и системы здравоохранения. Здесь есть и проблема того, чтобы с родителями проводить разъяснительную работу. Родители иногда пытаются скрыть какие-то проблемы со здоровьем у ребенка», — заключил Тлисов.

Напомним, 20 октября, в Люберецком районе Московской области во время тренировки по боевому искусству «джиу-джитсу» одному из мальчиков стало плохо, и он пожаловался тренеру на боль в животе. После чего ребенок упал в обморок. Приехавшая бригада «скорой помощи» констатировала его смерть. СКР проводит проверку по факту гибели ребенка.

СКР проводит проверку по факту смерти ребенка на тренировке в Подмосковье

Как ранее сообщало ИА REGNUM, смерть учащихся на уроках физкультуры становится опасной тенденцией, в том числе и в Московской области. За год в регионе были зафиксированы несколько летальных случаев. Один из последних трагических случаев произошел в одной из школ города Высоковска Клинского района. Там 12 сентября 2016 года на уроке физкультуры при выполнении разминки 14-летнему учащемуся 9 класса внезапно стало плохо. Мальчик скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.