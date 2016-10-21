Минск, 21 октября, 2016, 13:02 — ИА Регнум. «Мы с вами приняли историческое решение, и в 2019 году соберем здесь европейских спортсменов на нашу Олимпиаду», — заявил сегодня, 21 октября, президент Белоруссии Александр Лукашенко ходе переговоров с исполняющим обязанности президента Европейских олимпийских комитетов Янезом Кочианчичем. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы страны.

rp-online.de Олимпийский флаг

Лукашенко проинформировал о готовности принять Европейские игры в 2019 году в Белоруссии, отметив: «Я сторонник того, чтобы сюда пригласить максимум спортсменов. Это их праздник». «Мы не супердержава, но спорту уделяем огромное внимание, — сказал он. — Очень хочу, чтобы наша европейская организация ни в коем случае не уступала организациям других континентов, в том числе Международному олимпийскому комитету. Я в этом отношении националист и патриот. Поэтому вы можете рассчитывать на Белоруссию».

Кочианчич и Лукашенко обсудили вопрос проведения юношеских соревнований 2019 года. При этом Лукашенко отметил, что «мы, может быть, проведем их в Белоруссии и следом проведем нашу Олимпиаду».

Лукашенко заявил о поддержке бывшего президента Европейских олимпийских комитетов Патрика Хикки, который был обвинен в правонарушениях, отметив, что «те методы, которыми сегодня действуют отдельные государства, они неприемлемы не только для спорта, но и для развития нашего мира в целом».

Сегодня в Минске Лукашенко также выступил на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов, обратив особое внимание на борьбу с допингом. По его мнению, деятельность Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) быть более прозрачной. Он приветствовал усилия МОК по реформированию мировой антидопинговой системы, отметив, что данный процесс не может быть кулуарным — в него должны быть включены региональные ассоциации олимпийских комитетов.

«По-прежнему остро стоят вопросы борьбы с допингом. Белоруссия — за чистый спорт. Но коллективная ответственность — не лучший метод. Отстранение целых команд и стран от участия в Играх — неоправданно и контрпродуктивно, — сказал Лукашенко. — Наказание за нарушение должно быть точечным и неотвратимым, а не всеобщим и поспешным. Права честных спортсменов должны быть во главе угла».

«Большая прозрачность деятельности ВАДА, вовлеченность в работу большего количества стран позволит избежать многих злоупотреблений и повысить эффективность работы», — сказал Лукашенко.

Он также предложил ЕОК разработать проект в сфере дополнительного образования для завершивших карьеру спортсменов. По его мнению, можно предусмотреть систему грантов на начало собственного дела, особенно если речь идет об организации спортивных школ или клубов для детей.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусские спортсмены часто фигурируют в «допинговых скандалах». Олимпиада в Лондоне 2012 года не обошлась без наказаний белорусских спортсменов, а накануне Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года МОК отстранил от участия белорусских гребцов.