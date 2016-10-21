Омск, 21 октября, 2016, 13:01 — ИА Регнум. Главные события Омской области в нашем специальном обзоре.

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Изменения в бюджет

Депутаты горсовета одобрили очередные изменения в бюджет Омска на 2016 год.

Как сообщили ИА REGNUM в муниципальном парламенте, параметры доходов и расходов городской казны останутся прежними. Изменения внесут в плановые назначения за счет собственных средств.

На 7,6 млн рублей планируют увеличить ассигнования на заработную плату педагогам и работникам учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту культуры. 800 тыс рублей закладывается на ремонт моста «Юбилейный» в рамках оплаты экспертизы проектной документации на капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений.

Что касается расходов, их предлагается уменьшить на 4,7 млн рублей за счет сэкономленных средств по итогам заключения договоров на выполнение работ, оказание услуг по результатам конкурсных процедур.

Кроме того, на 2,6 млн уменьшается финансирование адресной инвестиционной программы. «Это стало возможно за счет корректировки объема ассигнований по итогам исполнения муниципального контракта на проведение авторского надзора на строительстве ливневой канализации по улице Завертяева и развязки на 15-ой Рабочей», — говорится в сообщении Омского городского совета.

Произойдет перераспределение между главными получателями бюджетных средств. В частности, уменьшаются ассигнования на капитальный ремонт многоквартирных домов по судебным решениям. Мэрия оплатит штрафы по этой статье и выделит субсидии управлению дорожного хозяйства и благоустройства на выполнение муниципальных работ. Председатель комитета по финансово-бюджетным вопросам Юрий Федотов поинтересовался, нельзя ли избежать такого перераспределения средств, ведь, по его словам, по капитальному ремонту домов тоже необходимо выполнять обязательства. В ответ вице-мэр Инна Парыгина подчеркнула, что по управлению благоустройства скопились большие долги: «За лето 2016 года они возросли почти на 100 млн рублей в связи с большим объемом выполненных работ». Она заверила, что все соглашения по капитальному ремонту, запланированные в 2016 году, будут заключены, а средства, переброшенные со статьи «капитальный ремонт», предусмотрены в бюджете 2017 года.

В итоге комитет рекомендовал принять изменения в бюджет 2016 года в двух чтениях.

Напомним, по данным мэрии Омска, доходы бюджета города на 2016 год составляют 16,027 млрд руб., расходы — 16,951 млрд.

Добавим, сегодня, 21 октября, стало известно, что в горсовет внесен проект бюджета города Омска на предстоящие три года. На 2017 год мэрия заложила общую сумму доходов в объеме 13, 5 млрд рублей. По словам председателя муниципального парламента Галины Горст, в 2014 году в бюджете города изначально было заложено 12,6 млрд рублей, к концу года доходы выросли до 17,0 млрд. В 2015 году аналогичные показатели составили соответственно 13,6 млрд и 15,4 млрд рублей. В начале 2016 года депутаты принимали бюджет в 12,4 млрд, на текущий момент доходы превысили 16,0 млрд рублей. «Надеюсь, что в следующем году бюджет пополнится даже больше, чем на 16 млрд рублей», — сказала спикер горсовета.

Итоги визита в Иран

Омская область договорилась о сотрудничестве с иранской провинцией Кохгилуйе и Бойерахмед. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.

«Руководство Омской области и иранская центральная провинция подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении и расширении взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической и социальной сферах. В городе Ясудж (Исламская Республика Иран) состоялось подписание протокола о сотрудничестве между Омской областью и провинцией Кохгилуйе и Бойерахмед», — говорится в сообщении областного правительства.

Документ подписали губернатор Виктор Назаров и глава провинции Сайед Муса Хадеми. «Уверен, это станет дополнительным импульсом для развития взаимовыгодного партнерства между нашими регионами. Мы очень ценим сложившиеся отношения, вашу открытость и заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия», — отметил Виктор Назаров.

Напомним, делегация Омской области совершила двухдневный визит в Иран. Омичи провели переговоры с потенциальными иранскими партнерами, посетили ряд предприятий, встретились с представителями власти Республики. В частности, омский губернатор Виктор Назаров побывал на предприятии по производству лекарственных, медицинских и косметических средств. Известно, что директор этого предприятия приезжал в Омскую область в составе иранской делегации в 2015 году.

Итогом поездки стала договоренность сторон о развитии сотрудничества в области межрегиональных связей, обмене информацией, взаимодействии научных и образовательных учреждений, медицинских организаций и так далее. Теперь необходимо разработать и утвердить программу сотрудничества.

Напомним, в состав омской делегации вошли представители органов власти и предприниматели, работающие в сфере сельского хозяйства, продовольствия, здравоохранения и строительства.

По оценкам областного правительства, в первой половине 2016 года внешнеторговый оборот между регионом и Ираном вырос почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной объем экспорта Омской области в Иран в прошедший период составляли химические продукты (37,9%) и каучук, резина и изделия из них (33,5%). Весь объем импорта в Омскую область из Ирана в прошлом году составили семена и плоды.

Готовность к зиме

Дорожные службы Омской области готовы к работе в зимних условиях, заявили в правительстве региона.

Готовность дорожного хозяйства проконтролировал региональный Минстрой. Как сообщили ИА REGNUM в облправительстве, необходимый запас топлива и противогололедных средств подготовлен. Кроме того, проведено обслуживание сезонной техники и восстановительный ремонт оборудования.

Всего в распоряжении дорожных служб Омской области находится 797 единиц техники, заготовлено около 20 тыс. тонн песка, почти 7,6 тыс. тонн реагентов и более 18,5 тыс. тонн пескосоляной смеси. С 1 ноября будет организовано круглосуточное дежурство диспетчерских служб управления дорожного хозяйства Омской области и ДРСУ.

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Между тем, как сообщало ранее ИА REGNUM, областной центр уже прошел первое серьезное испытание снегопадом. 6 октября в Омске был перекрыт суточный максимум осадков за период метеорологических наблюдений с 1891 года, он составил 17,1 мм. В работах по содержанию омских дорог было задействовано 175 единиц техники управления дорожного хозяйства и благоустройства.

ЧП в детсаду

В Омске проводится доследственная проверка по факту ЧП в детском саду.

По предварительным данным, утром 21 октября в одном из детских садов в Кировском округе Омска мальчик уронил вешалку-стойку для полотенец и, попятившись от нее, ударился головой о раковину умывальника. Как сообщили ИА REGNUM в областном следственном управлении СКР, ребенку оказали медицинскую помощь, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.