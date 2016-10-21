Берлин, 21 октября, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Немецкая теннисистка Анжелика Кербер гарантировала себе первое место в рейтинге WTA (Женская теннисная ассоциация) по итогам 2016 года, сообщается на официальном сайте организации.

Basheer Tome Теннисный матч

Напомним, в текущем году представительница Германии выиграла Australian Open и открытый чемпионат США (US Open).

«Закончить год на первом месте в рейтинге — это большая честь и достижение для меня, — цитирует Кербер официальный сайт организации. — Я об этом всегда мечтала. Я много трудилась, и итоговый результат станет отражением моей работы».

Добавим, что Кербер удалось сместить с первой строчки теннисистку из США Серену Уильямс, которая возглавляла рейтинг на протяжении длительного времени.