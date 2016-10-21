Москва, 21 октября, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Госдуме предстоит сформировать бюджетное законодательство, которое обеспечит выполнение всех социальных обязательств, а также сохранение появившихся точек роста, которые позволяют испытывать сдержанный оптимизм. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября, об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев в ходе пленарного заседания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Парламентарий напомнил, что в Госдуме прошли парламентские слушания, где рассматривались основные направления налоговой, бюджетной, и таможенно-тарифной политики и были определены основные ориентиры экономической политики страны. «Мы говорили о том, что приоритетом являются Майские указы президента, определились с тем, что является инструментом их исполнения — программный метод», — отметил Васильев. Рассматриваемые Госдумой отчет об исполнении бюджета 2015 года и поправки к бюджету 2016 года являются важнейшим этапом на этом пути.

Фракция «Единая Россия» полагает, что поправки в бюджет 2016 года необходимо принимать для балансировки финансовой системы, создания благоприятных условия для вхождения в экономику 2017 года. «Максимально использовать имеющиеся возможности, и сегодняшнее обсуждение будет тому способствовать», — заявил Васильев.

В условиях сокращения бюджета на 2016 год (на 375 млрд меньше, чем прогнозировалось, собрано в бюджет), депутаты фракции настаивают, чтобы на 202 млрд рублей были увеличены средства Пенсионного фонда и на 177 млрд — расходы на социальную политику.

Говоря о приоритетах фракции, Васильев кроме выполнения государственных социальных обязательств назвал поддержку регионов. «Сегодня большинство регионов закредитованы, на обслуживание коммерческих кредитов они вынуждены ежегодно платить более 300 млрд рублей. И наша фракция считает, что недопустимо медленно решается вопрос замещения коммерческих кредитов бюджетными», — отметил парламентарий. Депутаты не раз говорили о разнице процентной ставки коммерческих кредитов — до 16% и бюджетных, предоставляемых государством — 0,1%. «Эти средства, которые сегодня, по сути, просто обеспечивают корпоративные доходы банков, можно было бы вкладывать в развитие инфраструктуры, поддержку предпринимателей, качество жизни людей», — заявил он, отметив, что пришло время спрашивать, почему это не делается.

Еще один приоритет — поддержка бизнеса. «Повышение налоговой нагрузки на бизнес лишает всякой перспективы. Президент об этом говорил и в Послании, и последующих выступлениях, — это неприемлемо. И мы намерены выстраивать режим наибольшего благоприятствования, в том числе, сохраняя государственную поддержку предпринимателей», — сказал депутат.

Фракция также настаивает на развитии села. «Мы очень серьезно поддержали село ‑ и село ответило результатами, показывая устойчивый рост. Мы должны сохранить это», — говорит парламентарий. «Мы еще и авторов санкций накормим, если будем сохранять разумную, последовательную, ответственную политику поддержки села», — добавил он. «Мы настаиваем на сохранении поддержки аграрного сектора экономики еще и потому, что это ключевой элемент обеспечения продовольственной безопасности России», — указал парламентарий.

Еще один приоритет — поддержка оборонно-промышленного комплекса, и вообще — укрепление обороны и безопасности. «Мы должны это делать, понимая, что это не только оборона и безопасность, но и мощный локомотив развития нашей экономики. Это сотни тысяч рабочих мест, а со смежными предприятиями — миллионы. Это возможность развивать самые передовые технологии, производить самую современную продукцию, в том числе — двойного назначения.», — заявил Васильев.

«И так мы пройдём по каждой программе. Позиция нашей партии — взять все лучшее, что было достигнуто в 2015 году, взять все лучшее, наработано в 2016 и реализовывать ту программу, с которой мы шли к избирателям», — заключил Васильев.