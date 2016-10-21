Степанакерт, 21 октября, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Министерство обороны Нагорного Карабаха сообщает о пресечении попытки диверсионного проникновения со стороны Азербайджана.

nkrmil.am

«20 октября в период с 23:00 по 23:30 на восточном и южном направлениях линии соприкосновения азербайджанская сторона предприняла попытки диверсионного проникновения.

Передовые части Армии обороны своевременно обнаружили продвижение азербайджанских спецотрядов и, нанеся им потери, отбросили на исходные позиции. В ходе противостояния диверсионным группам Армия обороны потерь не понесла», — говорится в сообщении.

Кроме попытки диверсии оборонное ведомство Карабаха также сообщает о нарушении режима прекращения огня со стороны противника.

«В ночь на 21 октября ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 50 раз, произведя в сторону армянских позиций около 2800 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра. В южном направлении азербайджанские ВС применили также крупнокалиберные пулеметы типа ДШК (200 выстрелов)», — отмечается в сообщении.

В свою очередь министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в нарушении перемирия.

«Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Барекамаван Ноемберянского района Армении, подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана, расположенные на безымянных высотах Казахского района», — говорится в сообщении.