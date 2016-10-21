Монреаль, Канада, 21 октября, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Крупная машиностроительная компания Bombardier, штаб-квартира которой расположена в Канаде, планирует сократить около 10% своих сотрудников по всему миру к концу 2018 года, сообщает 21 октября Reuters.

Bombardier

Компания Bombardier планирует сократить около 7 тыс. 500 рабочих мест по всему миру. Сокращение также коснется и аэрокосмического подразделения Bombardier. В последние несколько лет канадская компания пытается компенсировать значительный перерасход финансовых средств в аэрокосмическом секторе.

Напомним, компания Bombardier была основана в 1942 году и на первоначальном этапе занималась производством снегоходов. Позже компания сконцентрировалась на авиастроении и производстве железнодорожного транспорта. В 2011 году в компанию входило 70 тыс. сотрудников.