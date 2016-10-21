Москва, 21 октября, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Одной из опор более справедливой системы мироустройства должна стать Латинская Америка. Об этом 21 октября в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Гватемалы Карлосом Моралесом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы особо отметили активизировавшиеся межвузовские соглашения. Мы рассмотрели ключевые региональные и международные проблемы. И РФ, и Гватемала выступают за уважение международного права, за формирование более справедливой системы мироустройства. Такая система должна быть полицентричной, и одной из её опор должна быть Латинская Америка. Россия поддерживает политические и экономические процессы в Латинской Америке и заинтересована как продвигать диалог с региональными группировками, так и развивать сотрудничество», — сказал Лавров.

По его словам, Россия и Гватемала сотрудничают и в ООН, «и сегодня мы подробно рассмотрели вопросы на повестке дня наших связей»: «Это включает в себя и положение на Ближнем Востоке и Северной Африке, и объединение усилий в борьбе с терроризмом. Это также включает сотрудничество в ряде структур ООН».

Напомним, глава МИД Гватемалы Карлос Моралес находится с визитом в Москве. В ходе своего визита министр, помимо прочего, намерен встретиться с представителями российских университетов. В начале своего визита Моралес возложил венок к могиле Неизвестного солдата.