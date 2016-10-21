Вашингтон, 21 октября, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Современные змеи произошли от животного, обладавшего конечностями. Однако изменения в некоторых участках ДНК привели к тому, что ноги у змей пропали около 100 млн лет назад и сохранились у некоторых видов в виде рудиментов у зародышей, считают американские ученые. Результаты их исследования опубликованы в журнале Current Biology.

JudyC1000 Змея

В геноме змей и сегодня есть цепочка, которая отвечала за рост конечностей, уточняют ученые. Когда-то в ДНК змей произошли три мутации, отключившие работу гена SHH, который отвечает за рост и формирование конечностей у зародышей позвоночных животных. В результате у зародыша змеи начинали формировались будущие лапы, однако позже этот процесс останавливался, а зачатки лап как бы растворялись в организме.

Деятельностью гена SHH руководят особые области ДНК — энхасеры. Под их управлением клетка производит и выделяет молекулы белка SHH. В ДНК животных и человека есть множество таких участков, при этом каждый из них отвечает за рост отдельных тканей и органов тела.