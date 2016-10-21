Москва, 21 октября, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о планируемом властями города ускорении реновации старых промышленных зон, сообщает информационный портал мэрии Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

По его словам, в ближайшее время проекты застройки начнут реализовываться на базе нового федерального закона о комплексном развитии промзон. Закон предполагает возможность изъятия территорий под комплексное развитие у тех владельцев, которые не застраивают их в соответствии с тем назначением, которое есть у промзон или не используют их, сказал Собянин.

«Так что в ближайшие годы, я думаю, реновация депрессивных промзон в Москве будет только ускоряться», — подчеркнул мэр Москвы.

По данным властей города, на территориях, занимаемых старыми промзонами возводится порядка 20% новой городской недвижимости — за последние шесть лет построен 451 объект.