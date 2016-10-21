Москва, 21 октября, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Средства накопительных пенсий, замороженные в бюджете на 2016 год, направлены на поддержку ВЭБа, проект «Школьное образование» и закрытие кредитных схем предприятий ОПК. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в Госдуме, представляя поправки к бюджету на 2016 год.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Мы используем на сбалансированность бюджета и ту часть нераспределенного резерва, которая образовалась в результате моратория на накопительную часть пенсии. Часть этого резерва была потрачена на поддержку Внешэкономбанка, на реализацию приоритетного проекта «Школьное образование» — это более 125 млрд рублей, остальную часть решено направить на закрытие кредитных схем предприятий ОПК», — рассказал министр.

Сумма резерва, образовавшего в бюджете в результате заморозки отчислений на накопительные пенсии, составила в 2016 году 342 млрд рублей.