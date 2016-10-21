Астана, 21 октября, 2016, 12:43 — ИА Регнум. В Министерстве внутренних дел Казахстана обеспокоены ростом автопарка страны и возрастом составляющих его машин. По данным главы ведомства Калмуханбета Касымова, количество автомобилей в республике за последние пять лет выросло на 22 процента и составляет на сегодняшний день 4,5 миллиона единиц. При этом 58% зарегистрированных автомобилей — старше 10 лет.

Alexas_Fotos Автомобильная авария

По словам министра, безопасность транспортных средств играет немалую роль в снижении количества дорожно-транспортных происшествий.

«Дорожно-транспортные происшествия являются одной из основных причин смерти среди всех возрастных групп населения. В мире ежегодно на дорогах погибает более миллиона человек, от 20 до 50 миллионов человек получают травмы. Около половины случаев смерти в результате ДТП происходит среди молодых людей в возрасте от 15 до 44 лет. Учитывая печальный мировой опыт, нам надо развивать качественно дорожную инфраструктуру в соответствии с новыми потребностями общества и экономики, а также нормами экологии и безопасности и, конечно же, комфорта», — отметил Касымов сегодня, 21 октября, выступая в парламенте на заседании по вопросам состояния и проблем правового регулирования в сфере дорожного движения.

В свою очередь министр здравоохранения и социального развития Казахстана Тамара Дуйсенова сообщила, что только за первое полугодие 2016 года в ДТП пострадали около 17 тысяч казахстанцев. 1715 из них погибли. По данным же Касымова, за последние 10 лет в Казахстане в ДТП погибли 35 тысяч человек.

«Согласно анализу дорожно-транспортных происшествий, за последние 10 лет на автомобильных дорогах республиканского значения в целом погибло 35 тысяч человек, порядка 216 тысяч получили ранения различной степени. Ежегодно на дорогах республиканского значения в среднем регистрируется 2 тысячи 700 ДТП, где погибает около 1 тысячи человек и получают ранения порядка 4 тысяч человек», — пояснил министр внутренних дел.

По его данным, 43% ДТП — это столкновения машин, 29% — опрокидывание автомобилей, 16% — наезд на пешеходов. Отдельно министр привел статистику по дорогам республиканского значения: «За девять месяцев текущего года на дорогах республиканского значения зарегистрировано 1731 ДТП, в результате чего погибло 652 человека. Есть определенная динамика, есть снижение, но хотелось бы сказать, что в сравнении с развитыми странами с аналогичным населением или аналогичным количеством машин, конечно, у нас показатели намного хуже», — добавил он.

Не обошел глава ведомства и вопрос коррупции на казахстанских дорогах.

«Дорожно-патрульная служба (ДПС) самая многочисленная — 12 тысяч полицейских. Естественно, мы со службой собственной безопасности проводим проверки их деятельности и, действительно, выявляется много коррупционных фактов со стороны этой службы. Наряду с этим, антикоррупционная служба, то есть финансовая полиция, проводит работу. Есть коррупция, мы признаем это, мы проводим большую работу, жесткий подбор к личному составу, ежедневный контроль», — отчитался перед депутатами Касымов.

При этом он попытался оправдать своих подчиненных, пояснив, что проблемы большой коррумпированности дорожных полицейских кроются прежде всего в их низкой зарплате и в отсутствии жилья.

«Заработная плата, конечно, низкая. Мы сейчас занимаемся этим вопросом. Я, когда бюджет утверждали, докладывал на вопрос депутатов, что мы смогли в позапрошлом году решить вопрос по аренде жилья только для оперативно-следственных служб и должны были в 2016−2015 году перейти на оплату арендного жилья для полицейских патрульно-постовой службы, но нехватка бюджета не позволила нам этот вопрос решить. В основном это молодежь, не имеющая жилья, поэтому мы обращаемся сейчас к акимам городов для того, чтобы построить общежития, хотя бы жильем обеспечить. Хочу сказать, что не взирая на все это, мы будем жестко принимать меры по прекращению всех коррупционных проявлений в этой службе», — пояснил министр.

Напомним, в мае 2016 года глава МВД сообщал, что минимальная заработная плата дорожных полицейских составляет 60 тысяч тенге (12 тысяч рублей).

«У нас в год 6−6,5 тысячи полицейских увольняется. Из них 40% по собственному желанию. Основные причины: тяжелая работа, ненормированный рабочий день, нагрузка большая и, конечно же, низкая зарплата. Из этих 1,5 тысячи — 370 участковые инспекторы, 850 — дорожные инспекторы. В дорожно-патрульной полиции зарплаты начинаются от 60 тысяч тенге, а у участковых инспекторов — 140 тысяч тенге (28 тыс.руб.). Это те основы, которые мы можем предоставить им», — рассказал тогда Касымов на заседании в парламенте.

Следует отметить, что с 1 января 2016 года в Казахстане начала функционировать местная полицейская служба. Ее задача — охрана общественного порядка, обеспечение дорожной безопасности, профилактика правонарушений и бытовой преступности. При этом зарплата местных полицейских легла на местные же бюджеты.

Тем не менее, как отметил сегодня Касымов, прощения коррупционерам на дорогах не будет. Более того, МВД готово последовать примеру Грузии и уволить всех полицейских в один день.

«В Грузию ездили мы, неоднократно наши сотрудники ездили. Там они сделали что — просто уволили всех полицейских, в два раза подняли зарплату и снова набрали. Пожалуйста! Мы готовы на это пойти! Понятно, все говорят, давайте, сделайте полицию как в Германии, Америке. Изучали мы весь этот опыт, но, я думаю, что если мы обеспечим зарплатой и техникой и возможностями также как германских или американских полицейских, то мы получим такие же результаты», — уверен глава ведомства.