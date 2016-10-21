Москва, 21 октября, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Россия и Гватемала констатируют поступательное развитие политического диалога. Об этом 21 октября в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Гватемалы Карлосом Моралесом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Могила Неизвестного Солдата в Александровском саду

«Мы провели переговоры с главой МИД Гватемалы. Они прошли в деловом ключе и позволили предметно обсудить вопросы двусторонней повестки и вопросы на мировой арене. Нас объединяет позитивный опыт сотрудничества. Мы констатировали поступательное развитие политического диалога и желание наращивать сотрудничество во всех сферах. В РФ ценят настрой президента Гватемалы Джимми Моралеса на углубление связей», — сказал Лавров.

По его словам, стороны договорились предпринять шаги «по диверсификации взаимной торговли», а также условились в ближайшее время завершить процесс ратификации документа о защите взаимных вложений: «У нас необходимые процедуры завершены, Гватемала их завершает. Мы договорились ускорить согласование ряда документов».

Напомним, глава МИД Гватемалы Карлос Моралес находится с визитом в Москве. В ходе своего визита министр, помимо прочего, намерен встретиться с представителями российских университетов. В начале своего визита Моралес успел возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата.