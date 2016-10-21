Саратов, 21 октября, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Саратовская область была отмечена правительством РФ, как регион, который в кратчайшие сроки сумел обеспечить подачу тепла в многоквартирные дома и объекты социальной сферы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Саратова.

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В этом году вхождение города в отопительный сезон проходило в обычном режиме. На данный момент все теплоисточники города работают в штатном режиме. Пуск тепла произведен во все жилые дома города, однако периодически возникают аварийные ситуации, для устранения которых коммунальщикам приходится на некоторое время ограничивать подачу тепла в жилые дома.

Так, на сегодняшний момент проводятся работы по устранению аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения, подача тепла приостановлена в 3 домах — по улицам Валовая, д.61/67, 2-я Садовая, д. 83, Большая Садовая, д.100Б. Силами бригад ПАО «Т Плюс» и МУП Городская АРС-05 повреждения городских коммуникаций устраняются в оперативном порядке.

Для обеспечения постоянного управления вопросами жизнеобеспечения города, своевременного и оперативного решения вопросов по предупреждению, ликвидации аварийных ситуаций и чрезвычайных происшествий организована работа диспетчерских служб и аварийных бригад. Координацию и мониторинг деятельности осуществляет Единая дежурная диспетчерская служба города.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в 2016 году начался раньше срока — не 5 октября, а с 28 сентября. В связи с большим количеством обращений жителей городскую администрацию.

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