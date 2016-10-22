Уфа, 22 октября, 2016, 21:34 — ИА Регнум. В России запустили новую солнечную электростанцию. В четверг, 20 октября, глава Минэнерго России Александр Новак в режиме видеомоста запустил Бугульчанскую солнечную электростанцию мощностью 5 МВт, расположенную в Куюргазинском районе Башкирии. Об этом сегодня, 21 октября, сообщили в российском энергетическом ведомстве, передает корреспондент ИА REGNUM.

pixabay.com Солнечная электростанция

Напомним, что первая очередь Бугульчанской СЭС была запущена в декабре 2015 года. Ее мощность — также 5 МВт. Объем выработки за шесть месяцев 2016 года — более 4,2 ГВт в час. До конца текущего года запланирован ввод третьей очереди и выход станции на проектную мощность в 15 МВт. Общий объем инвестиций в проект составит 1,6 млрд рублей.

Всего в Башкирии построят восемь объектов солнечной генерации, общая мощность которых должна будет достигнуть 64 МВт. Суммарный объем вложений предположительно оценивается в более чем шесть миллиардов рублей.

По словам министра энергетики России, ввод еще одной солнечной электростанции является очередным доказательством того, что в России создана и функционирует законодательная база для полноценного развития возобновляемых источников энергии. Он отметил, что на оптовый рынок электроэнергии и мощности к 2024 году выведут 1,5 ГВт солнечной и 3,6 ГВт ветровой генерации.

Сегодня в России на альтернативную энергетику приходится менее одного процента от общего потребления электроэнергии. Как заявил Новак, ВИЭ имеют большой потенциал в регионах, испытывающих нехватку электроэнергии, а также в изолированных регионах и там, где стоимость традиционной генерации очень высока.

«Кроме того, развитие ВИЭ — это общемировой тренд, и мы должны стремиться формировать его», — заявил глава Минэнерго РФ.

Напомним, что в декабре 2015 года в РФ запустили сразу две новые солнечные станции. Первую — в Оренбургской области мощность 25 МВт, фотоэлектрическая система выполнены из ста тысяч солнечных модулей. Вторая станция оказалась поменьше, ее запустили в Хакасии мощностью 5,2 МВт, из 20 тыс. солнечных модулей. Станция в Хакасии стала на конец 2015 года пятой по счету солнечной электростанцией на территории России.

Строительство солнечных станций ведется на основе конкурсного отбора инвесторов. По словам министра энергетики Александра Новака, на 2015 год уже было разыграно мощностей на 1165 МВт, это около 150 млрд рублей инвестиций.

Как известно, на Западе уже давно акцентируют внимание на развитии возобновляемых источников энергии. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, участвовавший по телемосту в открытии станции, заявил, что во всем мире ВИЭ — один из самых перспективных направлений развития в электроэнергетике. Возведение безопасных, «зеленых» станций будет стимулировать развитие новых технологий, а не «просто сжигать углеводороды», подчеркнул премьер.

В то же время стоит отметить, что проекты солнечной энергетики дорогостоящие, долго окупаются, а развитие отрасли тормозит отсутствие механизмов субсидирования, работающих в западных странах. Сегодня сложно оценить будущую эффективность альтернативных источников энергии, тем более в общемировом масштабе.

Зато если сравнить ВИЭ, например, с АЭС, которые уже доказали свою полезность и сделали Россию одним из главных игроков на мировой арене мирного атома, то преимущества по крайней мере сейчас, конечно, остается за атомной энергетикой. Помимо прочего, АЭС обладают такими преимуществами перед теми же солнечными электростанциями как маневренность; возможность размещения там, где нужна электроэнергия, но нет других источников сырья; КПД — более 80%; дешевая электроэнергия, быстрая окупаемость. Если сравнивать с другими источниками энергии, то строительство АЭС обходится относительно недорого, работа станции не приводит к усилению парникового эффекта, а процесс выработки электроэнергии не сопровождается загрязнением окружающей среды. В настоящее время доля атомной энергетики в энергобалансе России достигает почти 19%.