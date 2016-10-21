Москва, 21 октября, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин назвал размер сбора с неработающих граждан РФ, он должен составлять 20 тыс. рублей в год, пишет газета «Известия».

ИА REGNUM Налог

По его словам, такой размер сбора с неработающих граждан основывается на МРОТ и подоходном налоге, который с него заплатил бы легально работающий человек. «За год, если считать его с МРОТ, сумма составит 11,7 тыс. рублей», — подсчитал Топилин.

Министр добавил, что следует учесть и взнос в фонд ОМС, который платит субъект РФ за неработающего гражданина. В среднем за год он составляет 8−9 тыс. рублей в зависимости от региона. Топилин также пояснил, в ведомстве хотят выявить тех, у кого есть доход, но кто «ни в чем не участвует».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вице-премьер Ольга Голодец говорила о том, что ведется разработка законопроекта об оплате неработающими гражданами РФ фактического пользования социальной инфраструктурой.