Москва, 21 октября, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Реновация старых промышленных зон будет ускорена, заявил 21 октября мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строящегося многофункционального жилого комплекса «Савеловский Сити», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Градоначальник добавил, что в обновлении заброшенных территорий правительству города поможет федеральный закон о комплексном развитии промзон, который предполагает возможность изъятия территорий под комплексное развитие у тех владельцев, которые не застраивают их в соответствии с назначением, имеющимся у промзон, не используют их.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Мы продолжаем активно реновировать старые промзоны, заброшенные территории, депрессивные. На их месте рождаются крупные комплексы, которые включают в себя не только жилье, но и рабочие места, офисы, социальные объекты. Так что в ближайшие годы, я думаю, реновация депрессивных промзон в Москве будет только ускоряться», — отметил Собянин.

По словам мэра Москвы на территориях, занимаемых старыми промзонами возводится порядка 20% новой городской недвижимости. Так за последние 6 лет в общей сложности на таких территориях построен 451 объект недвижимости.

В частности, к таким проектам относится и возводимый комплекс «Савеловский Сити» общей площадью 310 тыс. кв. метров. Он строится в реорганизуемой промзоне «Огородный проезд» в Бутырском районе, которая расположена поблизости от станций метро «Дмитровская» и «Савеловская». В комплекс войдут 2 два 20-этажных здания бизнес-центра и 4 жилых корпусов, 3 из которых (башни высотой 47 этажей) будут объединены стилобатом, в котором разместится торговый центр с продуктовым супермаркетом и магазинами.

Активное строительство ведется на месте завода ЗИЛ квартала «Зиларт» общей площадью свыше 1 млн кв. м. А в промзоне «Грайвороново» строится квартал Sreda с общей площадью застройки более 760 тыс. кв. м. На площадках производственной зоны «Серп и Молот» планируется возвести до 1,8 млн кв. м недвижимости различного назначения.

Напомним, что в настоящее время в разработке находятся более 30 проектов планировки реновации производственно-коммунальных территорий Москвы, включая части территорий производственных и промышленных зон, а также отдельных промышленных предприятий. Своей очереди ждут — производственная зона «Павелецкая», «Звенигородское шоссе», бывшая территория Рубцовского промузла и ЗАО «МИРМАШ» в центре Москвы; промзоны «Каширское шоссе», «Верхние Котлы», «Нагатино» на юге, «Грайвороново» в ЮВАО, «Братцево», «Огородный проезд» в САО города, бывшая территории Московского зеркального комбината на северо-востоке, «Западная водопроводная станция», «Востряково» в ЗАО, «Алабушево» в Зеленограде и другие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам экспертов, развитию депрессивных промзон мешали очень плотная застройка Москвы и отсутствие электрического транспорта. С запуском МЦК одна из проблем была решена.

Читайте подробности здесь: Развитию московских промзон мешает плотность застройки