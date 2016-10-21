Москва, 21 октября, 2016, 12:27 — ИА Регнум. В ходе применения военной техники в Сирийской Арабской Республике (САР) был выявлен ряд конструктивных и производственных недостатков, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на открытии Единого дня приемки военной продукции.

mil.ru Российские военные в Сирии

В рамках мероприятия предлагается обсудить меры по повышению надежности военной техники.

Вместе с тем, по словам министра, в целом гособоронзаказ по поставке вооружения и военной техники был выполнен на 62%, а по ремонту — почти на 50%. «Это свидетельствует об удовлетворительной работе предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также эффективности мер, принимаемых министерством обороны», — отметил Шойгу.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что операция в Сирии выявила «определенные проблемы», устранение которых позволит «скорректировать дальнейшие направления развития и совершенствования образцов военной техники».