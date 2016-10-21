Мурманск, 21 октября, 2016, 12:26 — ИА Регнум. ИА REGNUM

Фото предоставлено Национальным парком Русская Арктика М. Иванов Скала Юрия

Атомный ледокол «50 лет Победы» завершил спасательную операцию по выводу из зоны многолетнего льда научно-исследовательского судна «Виктор Буйницкий». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе коммуникаций Росатомфлота, инцидент произошёл в Восточно-Сибирском море.

«В районе острова Де Лонга в Восточно-Сибирском море экипаж НИС «Виктор Буйницкий» выполнял комплекс научных исследований, включая инструментальную оценку рельефа дна района, предполагаемого места затопления судна «Жаннета» экспедиции Де Лонга, — прокомментировал начальник отдела Евгений Свиридов. — В ходе работ судно попало в зону многолетнего льда».

Как отметили в Росатомфлоте, по сообщениям владельца судна ФГБУ «Государственный океанографический институт имени Н.Н. Зубова», в результате изменения ветра сплочённость льда возросла до 8−10 баллов.

«Самостоятельное движение судна стало невозможным, — отметил Свиридов. — 19 октября на помощь терпящим бедствие вышел атомный ледокол «50 лет Победы».

По данным Росатомфлота, в настоящее время в Арктике идёт интенсивное ледообразование. НИС «Виктор Буйницкий» оказалось сжато льдами толщиной 1,2 метра.

Отметим, это не первый случай спасения людей в Арктике за последнее время. Как сообщало ИА REGNUM, летом экипаж атомного ледокола «50 лет Победы» обеспечил эвакуацию одного из участников круизного рейса.