Рязань, 21 октября, 2016, 12:25 — ИА Регнум. Из-за прорыва теплотрассы около больницы №11 в Рязани без тепла остались несколько домов, в зону отключения попали также социальные объекты и городской родильный дом №1, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации. При этом во всех пострадавших социальных объектах есть автономные водонагреватели и альтернативные источники тепла.

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«В настоящее время на аварийном участке бригада МУП «РМПТС» проводит ремонтно-восстановительные работы. По предварительной оценке специалистов, они будут завершены к 18.00 21 октября», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что отопительный сезон начался в Рязани в конце сентября. При этом уже 5 октября в городе произошел прорыв теплотрассы, из-за которого без тепла остались более ста жилых домов, три школы и девять детсадов. К слову, изношенность теплосетей в городе составляет примерно 85%, на их замену необходимо примерно 11 млрд рублей.