Париж, 21 октября, 2016, 12:24 — ИА Регнум. У канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда слишком ограничены средства давления на Россию — большинство стран Евросоюза вступают против новых санкций, пишет издание Le Monde.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Франсуа Олланд и Ангела Меркель

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным политики показали свое единство и твердость по сирийскому вопросу, назвав российско-сирийские авиаудары в Алеппо военными преступлениями и потребовали немедленно их прекратить.

В краткосрочной перспективе это победа, пишет издание. Однако вопрос дальнейших действий остается открытым: Меркель и Олланд на совместной пресс-конференции признали, что их средства давления на Путина крайне ограничены.

Говоря о введении новых санкций против России, лидеры Германии и Франции были крайне осторожны, не исключая их возможности, но и оговариваясь, что «еще не время».