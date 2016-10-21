Киев, 21 октября, 2016, 12:24 — ИА Регнум. 20 октября на Донетчине и Луганщине подразделения ВСУ и армии ДНР/ЛНР продолжали вести боевые действия с применением ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия. Об этом 21 октября сообщают военные ведомства ДНР, ЛНР и пресс-служба штаба «АТО», передает корреспондент ИА REGNUM.

Michael Reinsch Итальянские военные

Так, по словам источника в силовых органах ДНР, вчера подразделения ВСУ обстреляли позиции ДНР в населенных пунктах: Старомихайловка, Трудовское (на западе от Донецка), Спартак, Ясиноватая, Ленинское и Саханка. При этом украинские силовики использовали артиллерию 122-мм калибра, САУ, минометы, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

«С 18:00 до 02:30 украинская сторона вела обстрелы поселков Старомихайловка, Трудовское и села Спартак. Огонь также велся по территории промзоны под Ясиноватой и селам Ленинское и Саханка Новоазовского района на юге. По этим участкам было выпущено 97 артиллерийских снарядов калибраи 122 мм и 152 мм и 61 мина калибра 82 мм и 120 мм», — рассказал ДАН источник.

В то же время глава администрации Петровского района Донецка Максим Жуковский проинформировал, что в результате ночных боев были разрушены восемь домов.

«В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждены восемь домов. По улице Томская повреждения получили дома №№ 11, 13, 17, 19, 22, по улице Ирины Левченко №№ 16 и 23, Свиридовской № 18», — сказал Жуковский.

На Луганщине Народная милиция ЛНР зафиксировала один обстрел со стороны ВСУ. По данным военного ведомства, украинские войска обстреляли войска ЛНР на окраине Станицы Луганской (район памятника князю Игорю) с применением АГС и стрелкового оружия. «Потерь нет», — заверили в ЛНР.

В свою очередь, 21 октября спикер пресс-центра «АТО», подполковник ВСУ Виктор Шубец отметил, что накануне войска ДНР и ЛНР 41 раз открывали огонь по позициям украинских войск.

«На Мариупольском направлении состоялось 26 случаев нарушения режима прекращения огня», — сказал Шубец. По его словам, в Павлополе ВС ДНР совершили обстрел украинских войск из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия, «а в районах Красногоровки, Широкино, Марьинки и Тарамчука противник открывал огонь по укреплениям сил «АТО» из минометов калибра 120 мм и 82 мм».

Шубец отметил, что на Донецком направлении состоялось шесть обстрелов украинских позиций. В частности, украинские войска в Луганском подверглись обстрелам из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов, а в Авдеевке — «из вооружения танка, ствольной артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов обоих калибров».

Подполковник также проинформировал, что на Луганском направлении зафиксировано девять провокаций против сил «АТО».

Кроме того, известный украинский военкор Андрей Цаплиенко выложил на своей странице в соцсети Facebook фото двух итальянских добровольцев, которые воюют в Донбассе на стороне ВСУ.

«Горячие средиземноморские парни в холодных украинских окопах. Джузеппе и Вальтер. Джузеппе 48, Вальтеру 55, оба с юности в армии. Итальянской. На Донбассе земляки работают в паре, блокируя атаки диверсионных групп противника. «Я защищаю здесь свой дом, — говорит Джузеппе. — Если я не остановлю Путина тут, то он придет в мою Европу». А еще он сказал: «Вы бедные. Но это пока. У вас есть дух. Очень сильный. Значит, вы победите. Мы победим». Кстати, позывной Челентано (похож!) собирается подавать документы на украинское гражданство», — пишет Цаплиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября заместитель командующего оперативным командованием НМ ДНР Эдуард Басурин заявил, что на Донетчине, на стороне ВСУ, воюют иностранные наемники из Франции и Италии. «Так, в районе Краматорска, на аэродроме, отмечено местонахождение иностранных наемников, численностью до 80 человек (из Италии и Франции). Ежедневно в ночное время суток, они выезжают в направлении линии соприкосновения войск, предположительно, с целью проведения провокаций (диверсий)», — рассказал Басурин.

Напомним, 21 сентября в Минске представители ЛНР и ДНР на встрече участников контактной группы парафировали подписанное представителями Украины, России и ОБСЕ рамочное соглашение о разведении сил в Донбассе. Документ предусматривал создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской (Луганщина) и Петровского (Донетчина). Разведение сил произошло только в Золотом и Петровском.