Москва, 21 октября, 2016, 12:21 — ИА Регнум. Несмотря на рост бюджетного дефицита, ранее установленый лимит средств Резервного фонда на его покрытие не будет превышен в 2016 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Дефицит сложится в размере 3,7% ВВП», — сказал он, отметив в качестве источника покрытия дефицита средства от приватизации «Башнефти» в размере 330 млрд рублей. «Те средства Резервного фонда, которые мы планировали, будут задействованы в бюджете, не превышая этот размер — это 2,1 трлн рублей», — указал глава Минфина.

«Несмотря на рост дефицита, мы не увеличивали объем использования наших резервов, что, на наш взгляд, правильно», — считает Силуанов.

Кроме того, увеличиваются заимствования на 200 млрд рублей, что тоже является источником финансирования дефицита бюджета, добавил он.

«Общий остаток средств фондов на конец 2016 года составит: Резервный фонд — 1,1 трлн рублей на конце 2016, ФНБ — 4,7 трлн, из которых 1,6 трлн вложены в проекты, которые работают в нашей экономике, 3,1 — остаток, который может быть задействован на финансирование расходов будущих лет и периодов», — сказал министр.