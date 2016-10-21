Москва, 21 октября, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Соглашение о приостановлении Россией действия соглашения с США об утилизации плутония внесен в проект повестки заседания Совфеда на 26 октября, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

Госдума 19 октября приняла закон о приостановлении Россией действия соглашения с США об утилизации плутония и протоколов к нему. Соглашение между правительством РФ и правительством США об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области предусматривало утилизацию каждой из сторон 34 тонн оружейного плутония, объявленного излишним для военных программ.

В последнее время США предпринимают попытки пересмотра прописанной в Протоколе от 13 апреля 2010 г. стратегии утилизации плутония и изменения способа его утилизации. При этом американская сторона планирует осуществлять утилизацию плутония путем его захоронения, а не путем облучения, как это установлено названным Протоколом.

Приостановление соглашения стало несимметричной мерой на действия США. Россия готова и дальше принимать несимметричные меры в ответ на санкционную политику США, отмечают в МИД. «Элементом нашего ответа на американскую враждебную линию всегда была возможность применения несимметричных мер так, как это произведено сейчас плутониевым соглашением, когда мы обращаем внимание на враждебные действия США в областях, к реализации самого соглашения отношения не имеющих. Мы сохраняем возможность для применения подобного подхода и в дальнейшем», — заверил замглавы МИД России Сергей Рябков в ходе дискуссии в Госдуме.