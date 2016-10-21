Ташкент, 21 октября, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Основная часть прироста промышленной продукции в Узбекистане за 9 месяцев 2016 года обеспечена обрабатывающей промышленностью, ее удельный составил 79,7% (78,2% за аналогичный период 2015 года), сообщает пресс-служба правительства республики.

eniast Стелажи с текстилем

Наиболее высокие темпы роста промышленной продукции зафиксированы в отраслях по выпуску товаров на основе углубленной переработки сырьевых ресурсов — производство текстильных изделий, одежды и кожаной продукции — 14,8%, продуктов питания — 13,7%, фармацевтических продуктов и препаратов — 23,7%, химической продукции, резиновых и пластмассовых изделий — 34,1%, строительных материалов — 12,9%.

За указанный период освоен выпуск 57 новых видов и 141 новой модели готовых швейно-трикотажных изделий, более 80 наименований новых лекарственных препаратов.

«В целом за 9 месяцев в рамках Программы локализации произведено локализованной продукции на сумму 4091,7 миллиарда сумов с ростом в 1,5 раза по сравнению с показателями аналогичного периода 2015 года, расчетный эффект импортозамещения составил 1,3 миллиарда долларов», — говорится в сообщении.

Правительство сообщает, что «в целях стимулирования производства, на приобретение технологического оборудования и пополнение оборотного капитала предприятиям — производителям потребительских товаров коммерческими банками выделено 4,4 триллиона сумов (один доллар — 3050 сумов) кредитных средств».