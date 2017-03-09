Берлин, 21 октября, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Немецкий баскетбольный клуб «Бамберг» на своем паркете переиграл казанский УНИКС в матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча, прошедшая 20 октября в Бамберге, завершилась со счетом 89:86.

Ben A Баскедбольный мяч

Самым результативным игроком в матче стал защитник казанской команды Кит Лэнгфорд, который набрал 24 очка.

Отметим, что для немецкого «Бамберга» эта победа стала первой в турнире, УНИКС потерпел второе поражение подряд.

Евролига. Регулярный чемпионат. 2-й тур.

«Бамберг» (Бамберг, Германия) — УНИКС (Казань, Россия) — 89:86 (19:17, 22:27, 19:23, 29:19).