Москва, 21 октября, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Резервный фонд на конец 2016 года составит 1,1 трлн рублей, Фонд национального благосостояния — 4,7 трлн, причем 1,6 трлн уже вложены в проекты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября, об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Размер фондов в текущем году составит следующие величины: Резервный фонд — примерно 1,1 трлн рублей на конец текущего года, Фонд национального благосостояния составит 4,7 трлн, из которых 1,6 уже вложено в активы, вложено в проекты, которые работают на нашу экономику», — сообщил министр.

«Соответственно 3,1 трлн — это наш остаток резерва в ФНБ, который также может быть задействован в финансировании расходов в будущие периоды», — говорит Силуанов.

Читайте также: Расходы Резервного фонда могут быть увеличены еще на 0,7 трлн рублей

Вместе с тем ранее замглавы Минфина Алексей Лавров сообщил о том, что Резервный фонд России будет полностью исчерпан в 2017 г, после чего Минфин РФ начнет брать средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ). «В этом году из резервного фонда будет потрачено 2,1 трлн рублей, в следующем году — 1,1 трлн рублей, — сказал Лавров. — В следующем году резервный фонд будет полностью использован, и мы перейдем к использованию средств фонда национального благосостояния».