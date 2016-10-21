Великий Новгород, 21 октября, 2016, 12:04 — ИА Регнум. В Великом Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего участкового уполномоченного полиции городского управления МВД России, который вечером 20 октября в помещении участкового пункта полиции на улице Ломоносова случайно из табельного оружия застрелил сослуживца. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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По версии следствия, участковый при разборке табельного пистолета Макарова случайно выстрелил в сторону другого полицейского. От полученного огнестрельного ранения тот скончался до приезда скорой помощи.

В УМВД России по Новгородской области по указанию начальника ведомства проводится служебная проверка по факту гибели полицейского. «По её результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.