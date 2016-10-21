Санкт-Петербург, 21 октября, 2016, 12:04 — ИА Регнум. Работы по очистке и уборке строящегося стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга будут проводиться без помощи студентов и волонтеров. К уборке будут привлечены сотрудники работающих на стадионе подрядных организаций. Это касается и предстоящего 22 октября общегородского субботника, который также пройдет на стадионе.

piterarena.com Стадион на Крестовском острове

Об этом сообщила пресс-секретарь ОАО «Метрострой», являющегося генподрядчиком стройки, передает «Радио Балтика». По словам Екатерины Гигиняк, «сейчас мобилизуются ремонтные рабочие и подрядчики, которые специализируются на уборке и отделке».

Как заверили в «Метрострое», количество работающих на стадионе сотрудников, привлеченных к наведению порядка, будет увеличено, однако это будут не люди «с улицы», а лишь «профессиональные кадры».

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Накануне член Совета Федерации Вадим Тюльпанов, отвечая на вопрос издания «Фонтанка.ру», что делать с пылью, грязью, грибком и плесенью на стадионе, предложил использовать опыт Казани: «После завершения строительства казанского стадиона еще месяц каждый день тысячи волонтеров отмывали его шампунем от плесени и пыли. У нас стадион больше, но тоже как минимум месяц придется его отмывать».

В августе о возможности общегородского субботника на стадионе высказывался гендиректор «Метростроя» Вадим Александров, однако тогда эта идея вызвала критическую реакцию.

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Как сообщали ранее в Смольном, численность работающих сотрудников на стадионе сейчас достигает 4 тысяч человек. После завершения работ по благоустройству территории и закрытию внешнего теплового контура до конца октября планируется довести их количество до 6 тысяч человек

«Персонал для работы на объекте привлекается в соответствии с действующим трудовым законодательством», — подчеркивали в Смольном. Стадион должен быть сдан в эксплуатацию до конца декабря 2016 года.