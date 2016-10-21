Исламабад, 21 октября, 2016, 11:58 — ИА Регнум. Верхний суд Пакистана постановил, что шизофрения не является психическим расстройством, сообщает 21 октября Reuters.

Еженедельный журнал Жизнь и суд, СПб, №12, март 1916 года

Верхний суд Пакистана постановил, что шизофрения не подпадает под юридическое определение психического заболевания, вследствие чего, не является причиной для отмены смертной казни за особо тяжкие преступления. В противном случае были бы нарушены нормы «Международного пакта о гражданских и политических правах».

Напомним, начиная с 2014 года, после террористической атаки талибов военное училище в городе Пешавар, в результате которой было убито 150 человек, власти Пакистана вновь ввели смертную казнь за особо тяжкие преступления. С тех пор были казнены 425 человек.