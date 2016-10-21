Лондон, 21 октября, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Всемирно известный британский физик-теоретик Стивен Хокинг заявил, что искусственный интеллект может сыграть неоднозначную роль в истории человечества: с одной стороны, он может многое дать, а с другой — он несёт в себе угрозу, пишет газета Daily Express.

ar-vr.ru Искусственный интеллект

Своё заявление Хокинг сделал в Кембриджском университете на открытии Центра по изучению искусственного интеллекта и будущего человечества. Учёный пояснил, что искусственный интеллект сможет помочь «частично компенсировать ущерб», который, по его словам, нанесла индустриальная революция. Его можно было применить на практике — например, для лечения, а также например — для борьбы с бедностью.

«Наряду с выгодами искусственный интеллект также создаст угрозы», — полагает он. Хокинг расшифровал свою мысль: на основе этого искусственного интеллекта может появиться «новое мощное автономное оружие, возможность для немногих угнетать большинство».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце сентября Хокинг заявил, что человечеству необходимо осваивать космическое пространство, чтобы продолжить существование: жизни на Земле постоянно угрожают возможные катастрофы.