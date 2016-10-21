Москва, 21 октября, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Показатели инфляции в 2016 году могут оказаться ниже уточненного прогноза в 5,8%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в Госдуме, представляя проект поправок к федеральному бюджету на 2016 год.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«ВВП мы оцениваем пока еще со снижением на 0,6% в текущем году, инфляцию мы оцениваем на уровне 5,8%, исходя из расчетов декабрь к декабрю, это самая низкая инфляция за последние годы. Возможно, она сложится и ниже прогноза», — сказал он.

«Курс цен на нефть, которая существенно влияет на доходную часть бюджета, мы оцениваем из расчета 41 доллара за баррель, это соответствует сегодняшним параметрам цен на нефть», — добавил министр.