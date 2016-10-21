Пермь, 21 октября, 2016, 11:50 — ИА Регнум.



vest-news.org Великое стояние на Угре.

Присвоить статус государственного праздника 11 ноября — дню победного окончания Великого стояния на Угре предложил министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин, в рамках всероссийского форума национального единства, который, в эти дни проходит в Перми, сообщает 22 октября корреспондент ИА REGNUM.

Впервые эту идею высказал калужский губернатор Анатолий Артамонов. Собравшиеся на пермском форуме представителями Тулы, Севастополя и Крыма активно поддержали данное предложение.

Напомним, главная тема пермского форума — выработка единой национальной политики на территории Российской Федерации. В частности, на форуме была одобрена стратегия, выдвинутая москвичами в сфере межнациональных отношений, которые ввели в обиход термин «национальное большинство — русский народ».